Claudio Lippi sbotta: “Voglio tornare a condurre” Elisa Isoardi scoppia in lacrime

Mentre la Rai, decide di chiudere dopo vent’anni La prova del cuoco, Claudio Lippi sbotta e afferma che vuole tornare a condurre. Questa chiusura ha suscitato parecchie perplessità in primis i conduttori: Elisa Isoardi a Claudio Lippi che non si aspettavano una chiusura così fulminea. Il conduttore in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, è tornato a sfogarsi sulla questione:

La chiusura del programma non è stata comunicata né a me né al gruppo di lavoro, fatta eccezione per Elisa Isoardi, cui forse è stato detto in privato.

Elisa Isoardi scoppia a piangere: la goccia ha fatto traboccare il vaso

Claudio Lippi duro: “Voglio tornare a condurre” Isabella Isoardi piange

In molti si stanno chiedendo a cosa sia dovuta la chiusura del programma, l’unica cosa da fare è dunque attendere …Forse il lavoro svolto durante il programma La prova del cuoco, non ha soddisfatto la Rai? Chissà…

Elisa Isoardi scoppia a piangere e Claudio Lippi vedendo piangere la conduttrice…

Elisa Isoardi piange mentre parla con sua madre raccontandole cosa è accaduto, durante una diretta de La prova del cuoco. Claudio Lippi, nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha voluto commentare l’episodio e lo ha fatto così:

Credo sia stato un momento imbarazzante da un lato ed emozionante dall’altro. C’era molta tenerezza: era una figlia che ha lottato per confermare la validità di una scelta dell’azienda.

Claudio Lippi sbotta: “Voglio tornare a condurre” la conduttrice televisiva Elisa Isoardi scoppia in lacrime e Lippi commenta Antonella Clerici affermando: “E’ una di famiglia”

Elisa Isoardi, dopo l’addio a La prova del cuoco, è stata più diplomatica del suo collega, non si è persa d’animo, anzi, ha comunicato di essere serena perchè ora è col suo amore. Claudio Lippi, invece, ha affermato in merito alla possibilità di affiancare Antonella Clerici:

Antonella è una di famiglia e per questo le faccio un grosso in bocca al lupo.

Siamo molto curiosi di sapere come andrà a finire, siamo tutti affezionati alla coppia Isoardi e Lippi e sarebbe bello rivederli ancora in tv, senza lacrime.