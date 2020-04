Alessia Mancini e Flavio Montrucchio nuovi interpreti della serie cult “La casa di carta”?

Ultime news dei Vip in quarantena. Che ne dite di Flavio Montrucchio e della moglie Alessia Mancini come nuovi interpreti della serie cult “La casa di carta”? Lui, sguardo da duro, si cala nei panni di Berlino, il personaggio più enigmatico e spietato, mentre lei, parrucca scura e unghie laccate di rosso, rende ancora più sensuale Tokyo. Che coppia!

Alessia Mancini e Flavio sono una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo. Lui attore, conduttore Tv, inizia la sua carriera con la vincita dell’edizione 2001 del Grande Fratello; lei showgirl, conduttrice, attrice. I due fanno coppia da 18 anni, sposati da 16, hanno due figli Orlando e Mya. Il segreto del loro successo è l’amore, la complicità e la loro simpatia. Spesso la coppia ha accettato le sfide.

Basta pensare alla recente partecipazione di Alessia Mancini all’Isola dei Famosi. Di poche ora fa, un post su Instagram, dove la coppia in quarantena si diverte a giocare. Per chiedere consiglio ai fan sulla serie da vedere, Alessia e Flavio si calano nelle vesti dei protagonisti di una celebre serie Netflix.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

Alessia Mancini e Flavio Montucchio in quarantena, Alessia con la parrucca che interpreta Tokyo

La conduttrice televisiva Alessia Mancini indossa una parrucca scura per interpretare il personaggio di Tokyo della serie televisiva spagnola “La casa di carta” e pubblica la foto sul suo profilo Instagram: “A volte la distanza è l’unico modo di trovare pace” cita la didascalia. E prosegue: “In attesa della prossima stagione quale serie mi consigliate?“.

“Ho sempre pensato che tu sia una donna bellissima“

Modo un po’ bizzarro ma sicuramente efficace il suo che manda in delirio i follower. Tantissimi i suggerimenti che arrivano per la coppia, da “Vis a Vis”, “The Stranger”, “Virigin River” e molti anche i complimenti per la loro unione e per la loro bellezza: “Ho sempre pensato che tu sia una donna bellissima se fossi stata americana avresti avuto un successo planetario”,”Mi sembrate un po’ Kill Bill”, “Che bella coppia” e tanti altri ancora.