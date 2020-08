Dopo Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche sembra aver ritrovato l’amore in Giovanni Naldi, ma gli scatti bollenti parlano chiaro?

Torna sotto i riflettori la bella Michela Quattrociocche, dopo aver fatto scalpore per la notizia della separazione con Alberto Aquilani, sembra aver ritrovato l’amore in Giovanni Naldi. Tempo fa erano già venuti allo scoperto, ma oggi, dalle foto pubblicate dal magazine Vero, la coppia sembra fare sul serio? Ma Michela è davvero riuscita a dimenticare il suo ex marito, padre delle due bambine? Ecco cosa mostrano le foto.

In vacanza insieme

Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi si stanno decisamente godendo l’estate. Tempo fa erano stati beccati insipresso l’hotel della famiglia Naldi, luogo in cui si sono conosciuti. Ma la notizia passó quasi inosservata. Da pochi giorni, invece, la coppia ha cominciato a postare sui social foto delle loro vacanze a Sant’Agata sui Due Golfi e a Positano. Però, a scatenare il gossip è la foto di un lungo e appassionato bacio tra Michela e Giovanni, pubblicata dal magazine Vero. I due, mentre si baciano, Cattaneo anche un selfie (ignari dei paparazzi?).

Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi: nuovo amore o solo flirt? Le foto

Vero amore o flirt?

I due sembrano essere la coppia perfetta, ma è tutto oro quel che luccica? Davvero la Quattrociocche è riuscita a voltare pagina così in fretta? Oppure, come tra Belen e Antinolfi, si tratta di un “chiodo scaccia chiodo”? Secondo varie voci di corridoio, la storia tra Michela e Giovanni, iniziata quasi per caso, potrebbe essere solo un fuoco di paglia. Ma ovviamente è ancora presto per dirlo. Per saperne di più, non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.