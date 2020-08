Canale 5

Champions League

Stasera in tv

Dove vedere Lione-Bayern Monaco

Stasera in tv Canale 5 in chiaro trasmette la semifinale di calcio valevole per la Champions League

Dove vedere Lione-Bayern Monaco? Champions in tv su Canale 5 in chiaro Lione-Bayern Monaco. La telecronaca è affidata all’ex TikiTaka Pierluigi Pardo e sarà coadiuvato con il commento tecnico dell’ex calciatore italiano Aldo Serena.

Nel post partita troviamo a commentare la semifinale di Champions League il giornalista e conduttore televisivo italiano Alberto Brandi e Ciro Ferrara allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

“Dove vedere Lione-Bayern Monaco”? Stasera in tv Canale 5 mercoledì 19 agosto alle ore 21.00 Champions in tv

Lione-Bayern Monaco semifinale di Champions in tv

Semifinale di Champions su Canale 5 in chiaro. Dallo stadio “Josè Alvalade” di Lisbona andrà in scena la semifinale di calcio valevole per la Champions League tra i francesi che, dopo aver eliminato Juventus e Manchester City, rappresentano la vera sorpresa di questa Champions.

Mentre i tedeschi del Bayern Monaco, grandi favoriti per accedere alla finale dopo le otto reti rifilate al Barcellona nei quarti di finale. Chi vincerà affronterà la vincente tra Lipsia e PSG in finale.

Champions in tv : Post partita Lione-Bayern Monaco e aggiornamenti di calciomercato

Champions in tv: A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e Claudio Raimondi per tutte le ultime novità di calciomercato. In collegamento da Lisbona, Giorgia Rossi con Massimo Paganin.