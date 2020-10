Elisabetta Gregoraci: “Non sono gelosa di Naomi “

Elisabetta Gregoraci si diverte nella casa ma Briatore non rilascia interviste su di lei, anzichè arrabbiarsi si dedica a Naomi . Tutta finzione? Eppure il patron del Billionaire appare sorridente con la ex super modella Naomi Campbell. Elisabetta Gregoraci in ogni caso risponde:“Non sono gelosa di Naomi”

Flavio Briatore vuole lasciarsi tutto alle spalle, compresa Elisabetta?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: 1 a 1…novità?

La bella ex moglie è chiusa nella casa del Grande Fratello Vip è alle prese con il flirt con Paolo Pretelli, vedendo il marito in foto con la modella non si lascia prendere dalla gelosia. Forse la foto che mostra Flavio insieme alla modella e indossatrice è una ripicca? Beneficio del dubbio. Forse Flavio Briatore, dopo la quarantena, ha voglia di lasciarsi tutto alle spalle e trascorrere giornate senza pensieri? Insomma 1 a 1. Un pareggio.

Lo scatto su Instagram di Briatore e Naomi

Flavio Briatore pubblica uno scatto su Instagram insieme a Naomi Campbell. “Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco”, ha scritto sotto la foto che immortala i due sorridenti vicinissimi, senza mascherine né distanziamento sociale. Elisabetta Gregoraci cosa farà una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip? Ricordiamo che fra le due non correva buon sangue anche in precedenza. Chi vivrà vedrà al momento sembra che l’incontro non l’abbia sconvolta più di tanto!