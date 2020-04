Melita Toniolo compleanno in quarantena, festeggia i 34 anni con il comico fidanzato Andrea Viganò (in arte Pistillo) e il figlio Daniel.

«Melita Toniolo» spegne 34 candeline. Per Melita Toniolo compleanno in quarantena con Pistillo e figlio Daniel. Melita Toniolo ex Grande Fratello 7 e inviata di “Lucignolo”, soprannominata Diavolita. Melita Toniolo festeggia il suo trentaquattresimo compleanno tra le mura di casa, insieme al figlio Daniel, avuto a dicembre 2017 dal compagno attuale Andrea Viganò, (in arte Pistillo) di Colorado. “Buon Compleanno Ispettore, io la amo parecchio, ma solo dal prossimo episodio inizieremo a darci del tu… Trentaquattrena” scherza il compagno dell’ex gieffina, pubblicando uno scatto su Instagram.

Melita Toniolo compleanno in famiglia per i 34 anni

Melita Toniolo ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae accanto al figlio Daniel e al compagno Andrea Viganò. La famiglia è seduta su seggiole basse attorno a un tavolino all’altezza del piccolo di casa. Al centro una candela accesa a forma di casetta. Compleanno in quarantena per l’emergenza Coronavirus per la bella Melita che per l’occasione ha sfoggiato un bellissimo abito da sera viola. Anche Andrea è elegantissimo. Tutti e tre mostrano un sorriso smagliante. “Ieri abbiamo festeggiato il mio compleanno così, con naturalezza e semplicità” recita la didascalia della foto.

La storia d’amore tra Melita Toniolo e il suo fidanzato Andrea Viganò (in arte Pistillo) procede… secondo figlio in arrivo?

La storia d’amore tra Melita Toniolo e il suo fidanzato Andrea Viganò va a gonfie vele. L’ex gieffina è una mamma a tutto tondo e ha condiviso con i fan tutti i momenti più salienti della gravidanza fino alla nascita del suo primo figlio. “Si tratta di un maschietto e si chiamerà Daniel. Il nome lo ha proposto Andrea e mi ha subita conquistata perché non è italiano, ma non è nemmeno troppo esotico. Non ci aspettavamo di diventare subito genitori. Ci siamo trasferiti da poco in Brianza ed avevamo creato una cabina armadio nella seconda stanza da letto. All’inizio Daniel dormirà con noi.” aveva svelato ai followers.

Anche se il matrimonio al momento, non rientra nelle sue priorità, Melita Toniolo ha espresso il desiderio di voler regalare un fratellino o sorellina al piccolo Daniel. Chissà se in questo periodo di quarantena la coppia non decida di mettere in cantiere un altro bebè.