Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa, tra le ultime eliminate dalla Casa del Grande Fratello, svela gli altarini e fa il nome del vincitore

Fernanda Lessa, senza ombra di dubbio, è stata una delle protagoniste di questa 4 edizione del Grande Fratello. Andiamo a vedere chi secondo Fernanda Lessa sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 4. Nella Casa si è distinta sopratutto per il suo modo unico di interpretare il reality show. La ricordiamo sopratutto per la grinta, le litigate e suoi riti propiziatori, e anche per le sedie che si muovevano, e se avesse giocato meglio la propria chance, magari l’avremmo ritrovata nella finale del’8 aprile.

Vediamo brevemente cosa ha detto Fernanda Lessa, intervista da SuperGuida Tv (Mediset): “La mia vita non è cambiata molto… Sono una campagnola. Ho avuto modo d’instaurare rapporti veri e sinceri. Mi sto preparando a cogliere la mia opportunità. Fabio Testi mi ha delusa! Antonella Elia e non aggiungo altro… Avrei voluto vedere in finale: Licia, Patrick, Adriana, Paolo e Montovoli”.