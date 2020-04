Gossip, Meghan incinta, secondo figlio da Harry?

Meghan e Harry trasloco in Canada e secondo figlio in arrivo? E’ tutto pronto per festeggiare il primo compleanno di Archie, primogenito della coppia, che il 6 maggio 2020 spegnerà la sua prima candelina. I duchi di Sussex, secondo alcune voci di corridoio, potrebbero annunciare, a sorpresa, l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per Archie. Si tratterebbe di una notizia di gossip clamorosa che restituirebbe alla coppia l’affetto del pubblico, che in questi ultimi mesi ha perso. La famiglia, dopo le ultime decisioni, potrebbe allargarsi di nuovo.

Meghan e Harry trasloco a Malibù: si attende l’annuncio del secondo figlio

L’allargamento della famiglia giustificherebbe la casa faraonica su cui i duchi di Sussex hanno messo gli occhi. Si tratta di Villa Petra Manor”, un magione di Malibu composto da dieci camere da letto, otto bagni, due piscine, campi da tennis, cantina e sala cinema. Adatta più a una squadra di basket che a una famiglia! Meghan e Harry trasloco in Canada. Il trasferimento potrebbe sembrare una fuga per affrontare la seconda gravidanza lontani dai riflettori e dalle intromissioni della casa reale.

News seconda gravidanza moglie di Harry incinta secondo figlio?

Meghan incinta secondo figlio? Facciamo rispondere ai suoi capelli. Nonostante le pieghe alla cheratina, la Markle si mostra con una “chioma ribelle”. Colpa del volo? Dell’assenza del suo stylist personale? O forse l’abbiamo già vista così quando era in dolce attesa di Archie? Cara Meghan, oltre alla tua amica stilyst, sono i tuoi capelli a tradirti.