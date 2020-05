Gossip, Megan Fox e Brian Austin Green si separano dopo 10 anni di matrimonio

Gossip – Tutti erano a conoscenza della storia d’amore tra Megan Fox e Brian Austin Green. Dopo 10 anni di matrimonio, la coppia più amata di Hollywood si dice addio. A soffrirne di più saranno sicuramente i loro tre figli: Noah, 7 anni, Bodhi, 6, e Journey, 3. Quest’ultimo è nato quando si vociferava già di un addio. Quindi, tra Megan Fox e Brian, pare che le cose non andassero bene già da un bel po’ di tempo.

Qual’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Le ipotesi sono parecchie, ma la più probabile sembra quella di un tradimento. A schiarire le idee è l’ex marito Brian. È stato lui ad annunciare la rottura.

Megan Fox tradisce Brian Austin Green

Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati: il gossip sul tradimento

Megan Fox e Brian Austin Green hanno appassionato per tanti anni gli amanti del cinema e della televisione. Lei è nota per avere avuto un ruolo principale nella saga Transformers, lui per essere stato uno dei protagonisti della serie tv vintage Beverly Hills 90210. Dieci anni fa erano convolati a nozze e sembrava che le cose andassero veramente bene. Tuttavia, da non molto tempo, Megan si è dovuta allontanare dalla sua famiglia per le riprese del film Midnight in the Switchgrass, al fianco del rapper Machine Gun Kelly.

Nonostante la reticenza di Megan Fox e Brian Austin Green, molti indizi fanno sospettre che tra il rapper e la bella attrice ci sia di più di una semplice amicizia, a partire dalla foto che Megan ha postato su Instagram dove si ritrae su un’Aston Martin insieme al rapper.

È stato proprio Brian ad annunciare la rottura con Megan Fox

È stato proprio Brian ad annunciare la rottura con Megan Fox. Nonostante gli abbia spezzato il cuore, l’attore non è riuscito a non rivolgerle un ultimo dolcissimo messaggio d’amore: “Alla fine le farfalle si annoiano a stare sedute troppo a lungo su un fiore. Cominciano a sentirsi soffocate. È un mondo grande e vogliono viverlo“. Megan infatti, pare che abbia confessato all’ex marito di essersi sentita sé stessa solo quando si è trovata lontana da lui: “quando ho realizzato che ero fuori dal Paese e lavoravo da sola, mi sono sentita davvero me stessa e mi sono piaciuta di più“.

Brian Austin: “Non posso essere arrabbiato con lei perché non ha scelto lei di sentirsi in quel modo”

Nonostante la sua rabbia iniziale, Brian Austin ha dimostrato di avere un cuore d’oro e un animo infinitamente gentile, tant’è vero che non è stato in grado di fargliene una colpa. Le parole dell’attore hanno lasciato i lettori di stucco: “Non posso essere arrabbiato con lei perché non ha scelto lei di sentirsi in quel modo. Non è stata una sua decisione. Ne abbiamo parlato un po ‘di più e ci siamo detti, separiamoci per un po“.

Un finale decisamente strappalacrime per i fan della coppia di Hollywood, ma l’ultima frase di Brian fa ben sperare: è solo una pausa? Potranno un giorno riavvicinarsi? Non resta che aspettare nuovi risvolti.