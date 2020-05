Massimiliano Rosolino alle prese con le sue Hair Stilyst preferite

Massimiliano Rosolino in preda alle sue belllissime figlie. Il campione di nuoto fa volentieri da cavia per Sofia Nicole e Vittoria Sidney, avute dalla ballerina Natalia Titova. Rosolino sta trascorrendo l’ultimo periodo di quarantena in casa a Roma, beato fra le donne! Femmina è anche la cagnolina Bella.

La relazione di Rosolino e Natalia è sbocciata sulla pista di Ballando con le Stelle. Massimiliano, durante il lockdown, ha aggiornato i suoi fan con le foto dei suoi allenamenti, motivandoli con un post molto simpatico, dove Massimiliano tiene in mano una gustosissima pastiera e scrive: “Adesso capite perché mi alleno anche in quarantena?”.

Rosolino si rifà il look: le figlie impugnano pettine e phon

Recentissimo il post di Massimiliano Rosolino che ha conquistato il cuore dei fan. Papà Massimiliano pubblica uno scatto su Instagram in compagnia delle sue due figlie, mentre quest’ultime con pettine e phon sono alle prese di un acconciatura sui capelli del papà.

Cosa si fa, in quarantena, pur di tener occupati i propri figli. Sotto al post, Massimiliano scrive: “Mi lamentavo dei compiti!”. In molti commentano: “Penso che per molti genitori sia dura, credo che alla fine della quarantena avremmo bisogno di una vacanza!”, “Massimiliano sei circondato da tutte femmine!”, “Foto Stupenda Family Time”.