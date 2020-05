Vieni da me, la rivelazione di Carlo Conti a Caterina Balivo

Ieri 4 maggio è ritornata in onda con Vieni da me Caterina Balivo, ospite della puntata è stato Carlo Conti. Lo storico conduttore televisivo toscano sposato con Francesca Vaccaro, in questi giorni è stato al centro dell’attenzione. Lo showman conferma la notizia sul suo show “Con il cuore – Nel nome di Francesco”, il concerto a scopo benefico, che si svolge ad Assisi dal 2003 e che torna il 9 giugno in prima serata su Rai1. Nel programma di Caterina Balivo “Vieni da me”, il presentatore rivela particolari sulla moglie Francesca.

Conti, tra una domanda e l’altra, ha rivelato nuovi dettagli sulla sua vita privata. Egli non nega che il suo rapporto con Francesca Vaccaro è stato pieno di alti e bassi. Si è definito un “bischero” nei confronti della sua fidanzata, ma, alla fine, l’amore ha preso il sopravvento.

Antonella Clerici determinante per Carlo Conti e Francesca Vaccaro

Carlo Conti, Vieni da me

Conti, confessando che la sua storia d’amore con Francesca Vaccaro è stata colorata da molti tira e molla, ha rivelato di esseri beccato una bella “strigliata” dalla collega Antonella Clerici, la quale lo ha spinto a prendere coraggio. Il presentatore, infatti, ha rivelato che il matrimonio non era tra i suoi primi obiettivi, ma la conduttrice gli ha fatto capire che quello era il momento giusto di mettere la testa a posto e fare il grande passo, smettendola di “fare lo scemo” e di affrettarsi a portarle l’anello.

Il successo di Carlo Conti con Francesca Vaccaro: “ci vuole anche fortuna”

Dopo il matrimonio, Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono felici. La loro quarantena è rallegrata dal piccolo Matteo, anch’egli “svelato” nelle pochissime foto condivise recentemente da Francesca. Il conduttore pensa di aver giocato le giuste carte, ma si ritiene anche molto fortunato sia sul lavoro che nella vita privata. “Ci vuole anche un po’ di fortuna”, afferma Carlo Conti, si spera che la stessa fortuna lo accompagni anche nella produzione del suo nuovo programma, i cui dettagli saranno più chiari nei prossimi giorni.