Mario Biondi di nuovo papà: il cantante allarga la famiglia e segna il numero 9

Ultime notizie, news – Mario Biondi diventerà papà per la nona volta. L’annuncio è arrivato oggi dal diretto interessato nella puntata di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, in onda lunedì 4 maggio. Il cantante ha dichiarato in diretta che presto sarà padre per la nona volta.

Per Biondi si tratta della nona figlia, sarà una femmina e si chiamerà Matilda. Il cantante è padre di 6 figli, Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario, avuti dalla prima moglie, la cantante Monica Farina, relazione durata 15 anni. Biondi ha adottato con la moglie anche due bimbi a distanza. In pochi erano però a conoscenza della numerosissima famiglia allargata del cantante soul. Nel 2007 conosce la modella veneta Giorgia Albarello, terzo posto a Miss Italia 2007. Dalla loro unione nel 2014 è nata Mia, la settima figlia e nel 2016 da un’altra donna, di cui non si conosce il nome, è arrivata l’ottava figlia Mil, dalla quale aspetta anche la nona figlia Matilda.

Mario Biondi e il rapporto con i figli

Mario Biondi

Ultime notizie, news – Che papà è Mario Biondi? In una lunga intervista a Vanity Fair il cantante, compositore e arrangiatore ha dichiarato: “Rimango un papà apprendista che sta ancora imparando. I figli devono capire che il padre è una persona e, come tale, non è perfetto, Superman o infallibile“.

“Sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse” ha parlato Biondi dei suoi figli. Il suo ruolo di padre è pronto ad essere riconfermato per la nona volta.