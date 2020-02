Reality: cercasi ammiraglio. Un nome ci sarebbe! Si, ma quando inizia l’isola dei famosi 2020?

Isola dei Famosi News Chi condurrà L’Isola dei Famosi 2020? Al momento, non c’è un nome ufficiale per quanto riguarda la conduttrice della nuova edizione del reality show di Canale 5. Certo è, però, che sia Alessia Marcuzzi che Simona Ventura hanno già fatto sapere di non essere interessate alla conduzione del programma. La prima conduttrice in una intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni ha rivelato (vedi qui): “Si è chiuso un ciclo“.

Isola dei famosi 2020 quando inizia?

Isola 2020 cercasi ammiraglio

La Marcuzzi rinuncia a L’Isola 2020

Dunque chi condurrà L’Isola? A svelare che Alessia Marcuzzi non condurrà L’Isola dei Famosi è stata la stessa Mediaset in un comunicato stampa ufficiale e a seguire da TV SeC. “Alessia Marcuzzi in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”. Il motivo? Sarebbero stati troppi gli impegni. In una nota si legge: “Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de Le Iene, in onda da febbraio su Italia 1.

Simona Ventura a L’Isola?

Alessia Marcuzzi ha abdicato, per il momento. Simona Ventura ritorna alla conduzione de L’Isola 2020? No, neanche lei. Queste le sue parole: “Se non si fosse capito… lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! Questo è il commento fatto dall’amata conduttrice.

Chi condurrà L’Isola 2020? E quando inizia L’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi news -Allora, chi è che condurrà L’Isola di quest’anno? I nomi graditi per le grandi audience sembrano ridotte al lumicino. Potrebbe condurre Ilary Blasi il programma tv targato Magnolia? Reality cerca conduzione disperatamente!! La messa in onda del reality è per aprile 2020 dopo la fine del GF VIP? Brabara D’Urso dovrebbe condurre il GF Nip in autunno 2020. Stando a ciò letto sulla rivista Oggi, Eleonora Giorgi dopo Grande Fratello Vip, si sarebbe offerta di partire alla volta dell’Honduras.