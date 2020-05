Cristiano Malgioglio su Instagram ha parlato della quarantena e del Grande Fratello con Barbara D’urso

Il cantautore, paroliere e autore Cristiano Malgioglio si racconta in diretta su Instagram durante questo periodo di quarantena. A proposito del concerto del Primo Maggio tenutosi ieri sera afferma: “Non l’ho visto perché mi metteva troppa tristezza, perché non c’era la gente che ti dà questo calore immenso”. Poi parla del Grande Fratello con Barbara D’urso e afferma, poi, di aver visto un film d’amore, genere da lui adorato.

L’autore parla del distanziamento sociale, del Grande Fratello e dell’amata Barbara D’Urso

Cristiano Malgioglio, rivelazione su Barbara D’Urso al Grande Fratello

Continua la sua diretta, parlando del distanziamento sociale. “Difficile non abbracciare i nostri cari ed anche voi. Non appena finirà voglio subito abbracciare prima i miei, i miei nipoti e poi tutti“. E prosegue: “Da lunedì, mi raccomando, se volete uscire, copritevi anche il naso!”. La prima cosa che gli piacerebbe fare finita l’emergenza Coronavirus? La Malgi confessa di voler far due viaggi appena possibile, Lisbona in Portogallo e Istanbul in Turchia.

Cristiano Malgioglio: “E chi vive in due città diverse”

Cristiano Malgioglio parla della quarantena. Il cantautore affronta anche il tema attualissimo, quello dei fidanzati non conviventi che durante la fase 2 potranno rivedersi, all’interno delle regioni di residenza. “E chi vive in due città diverse, ad esempio, Milano e Firenze come fa?”. Poi ironicamente dice: “Io questo problema non ce l’ho, il mio fidanzato vive all’estero!”.

Cristiano Malgioglio: “Mi piace la tv dove mi posso divertire”

Le riflessioni di Cristiano Malgioglio si orientano sulla televisione e in particolare sul Grande Fratello. “Mi piace la tv dove mi posso divertire. Quest’anno non si sa se si farà il Grande Fratello, se si farà con Barbara D’Urso sicuramente mi piacerebbe molto farlo con lei, perché le mi diverte. Ci conosciamo molto bene. Basta un’occhiata e so subito quello che vuole da me e io da lei. Questa è un’intesa straordinaria”.

Racconta: “Com’è la D’Urso? E la Venier?

Racconta, anche, ad esempio, che gli manca tantissimo il calore dei fan quando esce, dove la gente lo ferma e gli chiede giudizi sulle varie conduttrici e conduttori. “Com’è la D’Urso? E la Venier? Bella con quegli occhioni, la Hunziker? Affettuosissima oltre che bellissima”.

Malgioglio: “Farò le mie dirette e vi avviserò magari un po’ prima“

Malgioglio conclude dicendo ai suoi fan: “Farò le mie dirette e vi avviserò magari un po’ prima. Cosa farò stasera? Voglio fare una torta di mele, poi ne mangerò un pezzo, ma io non faccio ginnastica. E allora mi vedo con un po’ di pancia e già incomincio a urlare e dico: “No non è possibile!”.