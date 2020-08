È ufficiale: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli convoleranno a nozze, fervono i preparativi per un ricevimento spettacolare

Il gossip si prepara per il matrimo dell’anno: quello tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Dopo 10 anni di fidanzamento e il precedente annullamento delle nozze causa lockdown, finalmente arriva il momento del sì. Il figlio dell’ex premier Silvio porterà allattare la storica fidanzata. A confermare il tutto sarebbero le pubblicazioni, già affisse, di quello che si prospetta essere l’evento dell’anno. Le nozze dovrebbero essere celebrate questo autunno con una cerimonia spettacolare a Milano, ma cos’altro sappiamo sulla coppia?

Luigi e Federica

La coppia si è conosciuta all’Università, entrambi frequentavano la Bocconi. Luigi Berlusconi ha 32 anni e lavora nel mondo della finanza, Federica Fumagalli ne ha 31 ed è una organizzatrice di eventi ed esperta di comunicazione. Inoltre cura l’immagine di molti artisti come Alessandro Cattelan, Fiammetta Cicogna, Francesca Cavalli, Caterina Balivo. La loro storia d’amore si è dimostrata essere molto solida. Tuttavia, non sono mancati gli alti e bassi.

Una storia d’amore lontana dai riflettori

È risaputo che, come tutte le coppie, anche Luigi e Federica hanno avuto i loro momenti di crisi. Addirittura si arrivò a pensare che il matrimonio, programmato per questa estate, fosse stato annullato per questi motivi. In realtà l’unica colpevole fu l’emergenza Coronavirus, che ha comportato solo un lieve slittamento della data delle nozze. Su di loro non si hanno molte altre notizie, in quanto rntrambi amano schivare le telecamere. Nonostante Luigi abbia fatto parlare di sé in passato, la riservatezza è la caratteristica principale di Federica e Luigi.