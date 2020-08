Durante la puntata di Ogni Mattina, Giovanni Ciacci fa rivelazioni su Loredana Lecciso e Al Bano, di nuovo crisi? Cosa c’entra Romina Power?

Lunedì 3 agosto è andata in onda la prima puntata della settimana del talk show Ogni Mattina. Durante l’episodio si è parlato molto di Loredana Lecciso e Al Bano. In particolare, si è espresso l’opinionista e stilista Giovanni Ciacci, il quale ha deliziato i telespettatori con numerose rivelazioni sulla coppia, sulla quale “pesa” ancora la presenza di Romina Power.

“Faticoso vivere con Romina Power…”

Durante l’intervento al talk show di Adriana Volpe e Alessio Viola, il noto stilista ha parlato della continua presenza di Romina Power all’interno della relazione tra Loredana Lecciso e Al Bano e le conseguenze che ciò ha sui media. A tal proposito, Giovanni Ciacci afferma: “ io do un 9 per la pazienza a Loredana Lecciso. È faticoso vivere sempre con questa Romina Power sulle spalle“. Proprio per questo la coppia è stata sempre caratterizzata da alti e bassi, tuttavia i sentimenti hanno sempre trionfato: “non è vero che dormono in camere separate Loredana e Al Bano, l’amore è scoppiato. Dormono in casa insieme“.

Il compleanno di Al Bano: Romina Power non è stata invitata?

Altro retroscena svslato da Giovanni Ciacci nel salotto di Ogni Mattina, riguarda la festa di compleanno organizzata da Loredana (forse concorrente del GFVip) per Al Bano. Il cantante, che ha compiuto 77 anni durante il lockdown, è stato sorpreso dalla compagna con una festa, alla quale Romina Power non prese parte. Perchè la coppia, visti i buoni rapporti, non avrebbe dovuto invitare l’ex moglie del cantante? A rispondere è nuovamente Ciacci: “non è vero che Loredana non ha invitato Romina alla festa di compleanno di Al Bano. Lei è stata invitata ma non è andata“, sostenendo che i fatti sono stati come sempre travisati.