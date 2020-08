Ilary Blasi e Francesco Totti fanno impazzire il web con le foto della loro vacanza in Costa Azzurra. L’amore trionfa e lo dimostrano i baci

I due romani certamente non conoscono crisi! A differenza di molte altre coppie, Francesco Totti e Ilary Blasi si concedono una bella vacanza all’insegna dei baci appassionati e abbracci, immersi nello splendido mare della Costa Azzurra.

Coppia innamoratissima quella di Ilary e Francesco, che ha sempre superato le nubi passeggere. A dimostrarlo sono le foto pubblicate sul profilo Instagram della showgirl. I follower vanno fuori di testa.

Baci appassionati e un bel bagno

L’afa degli ultimi giorni è stata asfissiante, quindi, perché non concedersi un bel bagno, preferibilmente con la persona amata? Questo è ciò che hanno pensato Ilary Blasi e Francesco Totti, che hanno condiviso alcuni momenti della loro vacanza con i loro follower. In particolare, ha attirato subito l’attenzione dei fan lo scatto del bacio scottante della coppia, immersa in un mare cristallino. Tanta passione, la stessa di oltre 15 anni fa, è stata commentata dallo stesso ex calciatore con la sua inconfondibile simpatia.

Una dolce dedica amorosa

“Sembravi un piranha”, commenta Totti sotto la foto postata da Ilary, in cui la conduttrice televisiva bacia appassionatente il marito e padre dei tre meravigliosi figli. La coppia romana non si smentisce mai in quanto a ironia, ma subito dopo arriva una dedica romantica da parte dello storico capitano della Roma: “basta un giorno così a cancellare centoventi giorni st****, e basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti“. Insomma, Ilary Blasi e Francesco Totti (che oltre alla Costa Azzurra si sono goduti una vacanza a Montecarlo, Sabaudia, Riviera Romagnola e Ischia) continuano ad essere la più bella coppia Vip.