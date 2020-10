Ludovica Valli è pronta a diventare mamma, con il pancione in bella mostra fa una confessione sulla sua gravidanza

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne nonchè sorella di Beatrice Valli, mostra il pancione per la prima volta su Instagram. Lo scatto la ritrae al suo grande amore Gianmaria De Gregorio. Insomma la notizia è ufficiale, Ludovica Valli è incinta, la vera notizia però viene fatta dalla confessione della ex tronista sui mesi precedenti alla gravidanza.

Ludovica Valli su Instagram svela l’incubo vissuto prima della lieta novella

Ludovica Valli confessa sulla sua gravidanza: “Ho dovuto fare molte cure”

Ludovica Valli è incinta. Proprio in virtù della lieta novella rilasciata dalla tronista ai suoi fan la stessa ha deciso anche di condividere i mesi orribili antecedenti la gravidanza. Raggiunta dal “Il Giornale” la Valli ha dichiarato: “C’è stato un susseguirsi di malesseri, io sono stata male per i primi 2 mesi. Prima di riuscire a restare incinta ho dovuto fare una serie di analisi e cure che mi hanno debilitata per certi versi ma mi hanno resa anche più consapevole“.

La gravidanza di Ludovica

Riferendosi, poi in senso stretto alla gravidanza l’ex tronista ha aggiunto: “Emozioni diverse ogni giorno, così profonde e uniche che raccontarle a parole è veramente difficile…E’ un uomo straordinario e sarà un papà speciale”. Ludovica ha poi concluso l’intervista decidendo di inviare anche un messaggio importante alle donne che si trovano in stato interessante e volendo condividere un suo pensiero: “Più passano i giorni più vedi qualcosa di te cambiare, amo ogni singola parte del mio corpo, oggi più che mai…Il cambiamento non deve essere mai accettato bensì deve essere amato e glorificato“.