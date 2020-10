Non poteva non dire la sua Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci e quanto sta accadendo dentro la casa del Grande Fratello Vip

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci concorrente dentro la casa del Grande Fratello e della visione di alcuni comportamenti della succitata, Flavio Briatore non è riuscito a tenere il silenzio ed intervistato da Il FattoQuotidiano ha tuonato contro le’x moglie:”Mi dispiace per mio figlio” parole queste che nessuno si aspettava di sentire dal momento che anche l’attrice e showgirl prima di entrare nella casa, durante un’intervista, aveva dichiarato di mettere il figlio Nathan Falco al centro di tutto. Vediamo cosa è successo.

Dopo le dichiarazioni della Gregoraci, Briatore esplode e scatta la polemica

Flavio Briatore attacca Elisabetta Gregoraci per le sue dichiarazioni

Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, all’interno della casa avrebbe rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto infuriare il noto imprenditore. L’attrice, infatti, ha dichiarato di non esser stata felice all’interno del loro matrimonio. La reazione del noto imprenditore è stata istantanea, intervistato dalla testata citata nel primo capoverso, Briatore ha dichiarato al riguardo:”Mi dispiace se mio figlio legge queste cose…Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini…” ha commentato l’imprenditore “se questo per lei è affrancarsi ok”. Come se non bastasse, l’imprenditore, ha voluto poi sottolineare provocando la stessa, il tenore di vita che passa all’ex moglie:”Allora potrebbe anche rinunciare a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma…Aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa. A Londra 1500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…Non dico quanto le passo al mese, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere. Non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria“.