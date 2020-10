Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, lei sbotta: “Non stiamo insieme”

Aria di maretta nella casa più spiata d’Italia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, tutta colpa del messaggio “volante”

Grande Fratello Vip, sembra non esserci pace all’interno della casa di Cinecittà. La pseudo coppia Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che tanto ha fatto sognare e parlare sembra esser in crisi, il motivo? Il messaggio “in volo” diretto alla Gregoraci. Ancora non sono nemmeno una coppia è già iniziano i primi problemi fra la Gregoraci e Pretelli. Tutto ha avuto inizio con il messaggio aereo che Elisabetta ha ricevuto pochi giorni fa. Una vera e propria dichiarazione d’amore alla quale Pretelli non ha reagito affatto bene. Quest’ultimo infatti dal momento del ricevimento del messaggio ha iniziato ha non considerare la bella showgirl arrivando ad ignorarla e rivolgendole solo la parole per dichiarare: “Sei libera di dirmi o non dirmi per il fatto dell’aeroplano. Al contrario, io forse una piccola motivazione, una spiegazione te l’avrei data. Mi aspettavo che mi dicessi due parole. Se tu hai qualcosa fuori da qui…”. Dura la reazione della Gregoraci a queste parole.

Elisabetta Gregoraci (che poi è stata attaccata dall’ex marito) alla confessione rilasciata da Pierpaolo Pretelli in merito al suo comportamento davanti al messaggio volante basita ha dichiarato:”Ci sono rimasta male perchè io ho la mia vita e tu la tua, il fatto di non parlarmi tutto il giorno l’ho trovato esagerato. Ma cosa vorresti da me? Secondo me il tuo atteggiamento è un po’ too much dopo 17 giorni che mi conosci“. Sempre sull’episodio la showgirl ha aggiunto:”Io e te abbiamo una bella complicità, ma non stiamo insieme io e te. Uno ci può rimanere male due secondi, poi mi fa una battuta. Poi ci sta, ognuno ha il suo carattere“. Come finirà fra i due? se son rose….