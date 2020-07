Belen Rodriguez, nonostante il Coronavirus, riesce ad organizzarsi una vacanza ad Ibizia, ma da sola. E’ già finita con Gianmaria Antinolfi?

Come ogni anno Belen sbarca in vacanza sull’isola di Ibiza, meta scelta da molti Vip. L’anno scorso la ricordiamo in romantiche pose al calar del sole insieme all’ormai nuovamente ex marito, per la seconda volta, Stefano De Martino. Quest’anno la bella showgirl argentina, appena arrivata in spiaggia, ha lasciato tutti con il fiato sospeso, sfoggiando un topless che metteva in risalto ancor di più il suo fisico statuario.

Gossip, Belen ad Ibizia tutta sola

Dopo la vacanza a Capri dove Belen e Antonolfi hanno reso pubblica la loro relazione, fan e “gossippari” attendevano con ansia il consueto arrivo della modella argentina ad Ibizia, speranzosi di vederla alle prese con tramonti romantici e foto bollenti. Ahime ciò non accadrà. Come affermato nel paragrafo di sopra, la showgirl è arrivata ad Ibizia, tutta sola come del resto in spiaggia.

Gianmaria che fine ha fatto?

La domanda che tutti si son posti è stata però la seguente: “Che fine ha fatto Gianmaria Antonolfi?”. Un amore, il loro, appena nato e dichiarato. La cosa che ha messo in allarme anche i più attenti seguaci è proprio l’assenza di Antinolfi, non solo ad Ibiza. Eh già perchè il bell’imprenditore, dopo essere stato paparazzato e schiaffato in prima pagina con la showgirl, sembra essersi dileguato. Cosa è successo tra Belen e Antonolfi? Storia al capolinea o mai inziata?