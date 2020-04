Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: a dare la notizia è l’ex concorrente del Grande Fratello 16

kiko nalli news – Ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati. Ad annunciare la notizia di gossip è l’ex concorrente del Grande Fratello 16. Dopo le ultime notizie di gossip che ipotizzavano la fine della loro relazione, è arrivata la news ufficiale. In una intervista al settimanale DiPiù, Ambra Lombardo ha rivelato: “Si, è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare”.

Ambra e Kiko ultime notizie – Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare”. La professoressa non ha voluto spiegare i motivi della rottura della storia d’amore con Nalli. “Preferisco che lo spieghi lui” aggiunge l’ex gieffina.

Gossip News, Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: la coppia è scoppiata

Grande Fratello news Kiko Nalli – Ambra e Kiko si sono lasciati. La relazione tra Ambra e Kikò, conosciuti nella casa del Grande Fratello Nip è giunta al termine. Dopo la fine del reality di Canale5, la coppia era stata spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Si era spesso parlato di una crisi fra i due ex gieffini e dell’intromissione del coinquilino Gaetano Arena.

Ambra ha rivelato: “Si, è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare”.

Nalli è stato sposato per oltre dieci anni con Tina Cipollari, dalla quale ha avuto 3 figli. Oggi la vamp di Uomini e Donne è legata al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, mentre l’hair stylist e la professoressa sono tornati di nuovo single.

Ambra Lombardo Kikò Nalli

Kikò e Ambra news – Qualche giorno fa Kikò si è sfogato su Instagram, rispondendo a chi gli chiedeva notizie sulla sua storia, affermando di non essere interessato al gossip.

Ambra Lombardo: “La maleducazione, le brutte figure, l’ingratitudine, l’arroganza e chi fa ciò che vuole mettendo i piedi in testa”

Oggi su Instagram Ambra Lombardo scrive: “Truccatevi anche in casa! Risolleva l’umore! Impegna la mente! Allontana le brutte intenzioni, la maleducazione, le brutte figure, l’ingratitudine, l’arroganza e chi fa ciò che vuole mettendo i piedi in testa“. A chi si riferisce l’ex fidanzata di Kikò? Dopo le dichiarazioni di Ambra toccherà all’ex di Tina Cipollari svelare il motivo per il quale si sono lasciati.