Grande Fratello Vip 4. Sossio Aruta lancia un attacco a Serena Enardu. Intervistato dal settimanale Mio, dispensa giudizi ed opinioni

Grande Fratello Vip, Sossio Aruta lancia un attacco a Serena Enardu. Negli ultimi giorni l’ex gieffino è stato al centro dei Gossip per l’organizzazione del suo matrimonio con Ursula Bennardo. L’amore nato durante la partecipazione al celebre dating di Maria De Filippi “Uomini e Donne” li ha resi da poco genitori con la nascita di Bianca.

Sempre molto presente sui social, l’ex gieffino, non ha mai avuto remore nel dire la sua. È per questo che, intervistato dal settimanale Mio, non perde l’occasione per lanciare una frecciatina velenosa a Serena Enardu.

Sossio su Serena Enardu:” E’ falsa!”

Grande Fratello Vip, Sossio Aruta, durante l’intervista succitata, attacca duramente la Enardu, personaggio che non è mai entrato nelle sue grazie. La bella influencer sarda, da pochi mesi, ha chiuso la sua relazione con il cantante Pago. Molti dei rumors alzati hanno insinuato il dubbio di un tradimento della Enardu nei cofronti del cantante Pago con Alessandro Graziosi, ex tentatore di Temptation Island. Tutto da confermare ancora.

L’ex gieffino sferra un duro attacco a Serena Enardu dichiarando: “In tempi non sospetti ho sempre criticato Serena Enardu, dicendo che non prova nulla per Pago. Non avrei scommesso nulla su di loro, si vede lontano un miglio che è falsa“. Che fra i due non scorresse buon sangue lo si era già capito ma le parole dichiarate da Aruta sembrano delineare un vero e proprio giudizio. Come risponderà la Enardu a questa ennesima frecciatina?

Sossio Aruta su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Grande Fratello Vip 4, Sossio Aruta, continuando e concludendo l’intervista decide poi di dire la sua sulla nuova coppia che si sta formando nel dating a cui lui deve molto, Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Sulla coppia appena citata, vittima di numerosi gossip sin dall’inizio a causa della grande differenza d’età che scorre fra i due, quasi 50 anni, Aruta confessa:”Sinceramente la trovo una relazione ridicola. Se fosse stato un uomo di 70 anni a stare con una ragazza sarebbe stato criticato”.