Uomini e Donne news, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli scatenano un pandemonio negli studi di UeD

Uomini e Donne news – Gemma e Nicola sembra che vadano avanti nella loro frequentazione non curandosi delle critiche altrui. Gemma Galgani difende con le unghie e con i denti il suo corteggiatore 26enne rispondendo per le rime a tutti gli attacchi della nota opinionista, Tina Cipollari, e company. Durante la puntata, Nicola dichiara di voler ballare con Gemma, la quale ovviamente è lusingatissima della cosa.

Tina Cipollari sbotta e accende l’ennesima polemica e attacca la dama torinese Gemma, per aver accettato questo corteggiamento. La Galgani scocciata dall’accusa replica così:“Ho la mia età e vivo. Ci stiamo sentendo da 48 ore”. Queste parole di certo non fermano Tina, che continua a polemizzare a voce alta:” Ma dove hai la moralità?”. La situazione, in studio, si scalda quando Maria chiede a Gemma:” Lo baceresti?”.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli fanno sul serio?

Gemma Galgani a Uomini e Donne, pende dalle labbra del giovane Nicola Vivarelli

Uomini e Donne news – Maria De Filippi, chiede a Gemma se bacerebbe Nicola, la dama non ci pensa su troppo e dice: “Si penso di si”. Queste parole fanno accendere una polemica infinita, Tina incredula commenta: “Quando avverrà questa cosa avvisami”.

La storica opinionista proprio non ci sta, non riesce a credere a questa frequentazione dove ci sono quasi 50 anni di differenza, per lei non è concepibile, non è morale, insomma “Non sa da fare” come diceva Don Abbondio.

Anche Gianni Sperti punzecchia: “Ma avete pensato ad una convivenza fra voi?”

A rincarare la dose, arriva anche un punzecchiante Gianni Sperti, che in tono provocatorio chiede: “Ma avete pensato ad una convivenza fra voi?” poi allude a qualcosa di più hot e chiede se i due abbiano mai pensato ad un possibile rapporto.

A calmare gli animi, scende in campo la padrona di casa, che con un savoir-faire da far invidia, dice: “Gianni dai…” e poi nel tentativo di calmare un po’ tutti chiude dicendo: “Il tempo ce lo dimostrerà”