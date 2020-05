Alessio Bernabei news fidanzata e novità sull’ex Amici e Dear Jack

Tutto quello che c’è da sapere sul cantante Alessio Bernabei prima e dopo i Dear Jack

Alessio Bernabei news 2020 – Alessio Bernabei nasce a Tarquinia nel 1992. Ha sempre coltivato una grande passione per la musica, la quale lo fece approdare alla quindicesima edizione di Amici, insieme suo gruppo musicale, i Dear Jack. Il gruppo si giudicò il Premio della critica giornalistica durante le fasi finali del talent. Dopo un breve ma redditizio periodo musicale insieme ai Dear Jack, Alessio Bernabei lascia la band per intraprendere la carriera da solista che lo portò a Sanremo. Ma la sua carriera non cominciò esattamente con la musica.

Egli, mentre si dedicava allo studio di chitarra, pianoforte, clarinetto e basso elettrico, faceva il barista.

Le fidanzate di Alessio Bernabei e la brutta vicenda con Imma Ferrante: gli insulti pesanti su Facebook

Bernabei, fa molto parlare di sé grazie al suo talento musicale. Ma il cantante è stato anche al centro di una vera e propria bufera che si è scatenata sui social in seguito alla fine del suo fidanzamento con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Imma Ferrante. Alessio accuserebbe Imma di essere una “scalatrice sociale”. Inoltre, la accusa di aver percepito del denaro per essersi fatta paparazzare con lui da Novella 2000.

Imma Ferrante risponde augurandogli “tutto il male del mondo” e insultandolo di essere musicalmente un “principiante”.

Conclusa la storia con Imma, Alessio è stato beccato con Laura Forgia, tentatrice di Temptation Island ed ex professoressa de L’Eredità, ma la stessa laura smentisce la relazione. Successivamente Bernabei viene fotografato con una ragazza non chiaramente identificata durante una serata in discoteca, ma di lei non se ne seppe più nulla. Non si sa se attualmente se Alessio Bernabei sia fidazato.

Ma ciò che è noto è come dovrebbe essere la sua fidanzata ideale. Lo dichiara lui stesso durante un’intervista a Verissimo: “Ha i tratti nordici e i capelli biondi o rossi, deve essere sensibile e deve saper vivere come faccio io”.