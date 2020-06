Gossip Reali: rivelazioni scabrose su Harry e Meghan

Gossip reali: in uscita l’attesissimo libro di Lady Colin Campbell, «Meghan and Harry: The Real Story» con le sue piccanti rivelazioni sulla coppia.

Gossip reali – In arrivo un libro scandaloso su Meghan e Harry. I due non sono affatto estranei alle bufere mediatiche. Il gossip britannico su di loro è arrivato fino all’italia, a partire dal matrimonio, la nascita del primogenito Archie, l’allontanamento da Buckingham Palace e la presunta seconda gravidanza di Meghan.

Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Sulla coppia ci sarebbe da sapere molto altro, vere e proprie rivelazione scabrose e piccanti che saranno raccontate nel libro di Lady Colin Campbell: «Meghan and Harry: The Real Story».

Harry “rimbambito dal sesso”

Gossip reali: chi è l’autrice del libro? Lady Colin Campbell è una personalità mondana, televisiva e radiofonica molto vicina alla famiglia reale britannica, sulla quale ha pubblicato tre libri. L’opera su Megan e Harry svela tutta la verità, soffermandosi su dettagli particolarmente intimi e distrugge la Duchessa di Sussex.

Meghan Markle, disegnata come arrivista, manipolatrice e, secondo il parere di uno psicologo, sociopatica, sarebbe riuscita a guadagnarsi la totale obbedienza del principe Harry con il sesso. Il secondogenito della regina Elisabetta II sarebbe succube della moglie e rimbambito dal sesso (a corte lo chiamano “Blow Job”, rapporto orale in inglese).

La verità sulla folle Meghan Markle

Gossip reali: stando alle rivelazioni di Lady Colin Campbell, la Duchessa di Sussex sarebbe tutt’altro che santarellina. Infatti si è resa protagonista di vicende a dir poco scioccanti. La moglie di Harry, prima di lasciare il palazzo, si sarebbe fatta pagare per portare abiti e gioielli che diversi stilisti le mandavano.

Non solo, tre giorni dopo il matrimonio, partecipando al party di Buckingham Palace per il settantesimo compleanno di Carlo, Meghan insistette di andare via col marito perché si annoiava. Non solo, la stizzosa Duchessa avrebbe anche maltrattato il personale di servizio lanciando tazze di the bollente e altri oggetti contro di loro. Chissà se il suo caratteraccio sarà addolcito dalla sua seconda gravidanza.