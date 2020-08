Michela Persico e Daniele Rugani in Sardegna: parto agli sgoccioli

Gossip: Michela Persico e Daniele Rugani in Sardegna per le vacanze si godono il relax aspettando l’arrivo del nascituro

Gossip 2020: Michela Persico e Daniele Rugani. La coppia che durante la quarantena ha fatto preoccupare molto i propri fan a causa della positività al Covid e soprattutto per lo stato interessante in cui la Persico si trova. Michela, infatti, è ormai giunta all’ottavo mese di gravidanza ed il parto si avvicina sempre più. I due futuri genitori sono molto seguiti ed amati su Instagram dove condividono ogni momento di vita sia privata che pubblica importante.

Durante il lockdown, Michela, lontana in modo forzato dal suo Daniele ha condiviso con i suoi fan tutti i momenti importanti della sua gravidanza aggiornandoli giorno dopo giorno sul proprio stato di salute e su quello del bambino.

Michela Persico e Daniele Rugani raggianti

Michela Persico e Daniele Rugani in Sardegna

Gossip: Michela Persico e Daniele Rugani felici aspettano l’arrivo del nascituro. La coppia finalmente dopo mesi duri e faticosi a causa del Covid è partita per le meritate vacanze. Come già affermato in precedenza, Michela, ha sempre condiviso con i suoi fan i suoi momenti più importanti sia da futura mamma che non e di certo non ha smesso ora che si trova in vacanza.

Daniele e Michela in Sardegna post covid-19: “Inizia la nostra estate”

Gossip 2020: La coppia approdata in terra Sarda si rilassa insieme in spiaggia e Michela posta un video dove entrambi sono alle prese con una partita sulla battigia con i racchettoni. In didascalia la futura neo mamma scrive: “Inizia la nostra estate“. In poche ore il post viene letteralmente preso d’assalto dai fan che lo tempestano di like e di commenti: “Love you both!”, “Buone vacanze, benvenuti in Sardegna!”.