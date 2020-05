Giuseppe Salsetta ex Amici 7 è diventato papà: è nato Giovanni Francesco

L’ex Amici 7 Giuseppe Salsetta è papà per la prima volta, la moglie Carmela ha partorito è nato Giovanni Francesco

Giuseppe Salsetta ex Amci è papà di Giovanni Francesco il primo figlio avuto dalla moglie Maria Carmela. L’annuncio del lieto evento è arrivato da Giuseppe Salsetta sul suo profilo Instagram. Adesso i neo genitori Giuseppe e Carmela si godono l’arrivo del primo figlio. L’ex concorrente di Amici, Giuseppe Salsetta ha partecipato alla settima edizione del talent di Maria De Filippi. Giuseppe dopo la sua partecipazione ad Amici si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno e la sua passione: la musica.

A distanza di anni papà Giuseppe sembra che abbia fatto la scelta giusta. In questi giorni è uscito il suo nuovo singolo “Per non perderti ancora”. Non è però il primo traguardo per Giuseppe Salsetta che vanta di aver partecipato alla commedia musicale “Miracoli di seta” con Danny Mendez, con regia a cura di Enrico Maria Lamanna.

Auguri ai neo genitori Giuseppe e alla moglie Maria Carmela

Nel 2015 ha partecipato alla tournèè di Maurizio Battista “Ero felice e non lo sapevo”, insomma un’escalation tutta in ascesa per Giuseppe Salsetta. Tappa molto importante per Giuseppe è il 27 giugno 2019 quando sposa la sua attuale moglie Maria Carmela realizzando uno dei suoi sogni in progetto.

Altra tappa importante per l’ex concorrente di Amici, Giuseppe Salsetta, arriva in quarantena, il 12 maggio 2020, quando sua moglie Carmela dà alla luce suo primo figlio Giovanni Francesco.

A dare l’annuncio è proprio ex concorrente di Amici che pubblica uno scatto su Instagram e scrive: “Benvenuto al mondo luce dei nostri occhi…”. Famigliari, amici e fan inondano il web per l’arrivo della cicogna.