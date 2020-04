Sossio ha dichiarato di non voler in finale Licia e Teresanna

Grande fratello news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello. Mentre «Sossio Aruta» ha deciso di mandare in nomination Licia Nunez e Teresanna Pugliese al Grande Fratello Vip 4, Ursula Bennardo tuona e difende lei e il suo compagno Sossio Aruta dai fan di Licia Nunez. La compagna dell’ex calciatore Sossio, Ursula , si scaglia contro il fan club della Nunez: “Assatanati!”. Ma nella casa, saltano altre cavallette, Teresannarisentita chiaramente dalle dichiarazioni del finalista, prende in giro Sossio Aruta: ” Volete Vedere Sossio? “.

Teresanna Pugliese stizzita, sfotte Sossio

Grande Fratello Vip 2020

Grande fratello news ultim’ora – Mentre Patrick è giardino viene raggiunto da Teresanna, che non ha gradito le parole di Sossio ed è parecchio innervosita. “ Il problema non è Andrea, Antonella o Paola, è lui!” Teresanna porta ad esempio i rapporti nella Casa del Grande Fratello Vip e sottolinea che non riesce proprio a tollerare il comportamento Sossio.

Grande fratello news ultim’ora – La ex UeD: “ Antonella avrà anche i suoi momenti, ma partecipa e condivide. Ma poi è una persona profonda ” afferma. Patrick, prova a tranquillizzarla…senza risultati… “ Non è la prima volta ma questa sera mi ha dato fastidio, non l’ho tollerato ”.