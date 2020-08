Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? Spunta il gossip

Nella scorsa primavera abbiamo sentito tanto parlare della fine della relazione fra Serena Enardu e Pago, il cantante. Il vero motivo non è mai stato reso noto. Incomprensioni, tradimenti solo i diretti interessati conoscono la verità. A distanza di mesi però, oggi, ci troviamo davanti ad un nuovo gossip sulla ex (?) coppia. Serena e Pago sono forse tornati assieme?

Gossip o Fake news?

Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? Questa la notizia, che ha inziato a girare a causa di un incontro fra i due in Sardegna e che ha fatto impazzire fan e amanti del gossip. A smentirla prontamente è arrivato però il settimanale Chi uscito oggi in edicola, il quale dichiara senza remore: “Nessun ritorno di fiamma tra il cantante Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu. Dopo mesi di silenzio i due hanno consumato un pasto veloce in Sardegna, a Cagliari, ma solo per due chiacchiere tra buoni amici. Il tentativo di riconciliazione, almeno per ora è fallito e i due restano lontani”. A seguito di ciò sembrerebbe più opportuno parlare di fake news piuttosto che di gossip. Esiste però un particolare che fa ancora sperare i fan della coppia.

Serena Enardu posta una frase ed il popolo del web impazzisce

Nell’apprendere la notizia di un possibile ritorno di fiamma dopo i continui attacchi, i fan della coppia Enardu-Pago erano già pronti a festeggiare fermati solo dalla smentita pubblicata oggi dal settimanale Chi. Fiduciosi e speranzosi nel ritorno di fiamma, i fan, si sono aggrappati ad una frase al quanto sospetta postata dall’influencer su Instagram: “Nella vita bisogna anche saper aspettare!“. Mera illusione o la Enardu voleva lanciare ai suoi fan una vana speranza di riconciliazione?