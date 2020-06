Giorgia Meloni stupisce ancora con le sue dichiarazioni : “sono molto gelosa”

Eccolo è questo il lato più intimo di Giorgia Meloni durante “L’Intervista” di Maurizio Costanzo. Se qualcuno si fosse chiesto che carattere ha Giorgia Meloni, come vive il suo status di madre, se è precisa e determinata nella carriera tanto quando in famiglia, la risposta è affermativa!

Non ci sono più misteri su di lei, la sua natura è quella di una donna gelosa quando ama! La sua affermazione si rivolge nei confronti dell’amore provato per la figlia, ma c’è chi la batte in questo…Chi sarà Mai?

Giorgia Meloni, l’intervista: “Siamo una coppia che tende a…”

Giorgia Meloni durante “L’Intervista” di Maurizio Costanzo

E’ lei stessa a dichiararlo: “Sono estremamente gelosa, ma lui lo è più di me”. Parlando del rapporto col suo compagno, Giorgia dimostra di essere fiera di avere una relazione con un padre come lui. Occorre ammetterlo: Andrea Giambruno è”più geloso di lei” della figlia Ginevra.

“Mi è capitato in passato…”

La deputata si descrive chiaramente come una persona “molto passionale”, accettando questo lato del suo carattere come un punto di forza. “Mi è capitato in passato di avere delle importanti frizioni”, afferma la Meloni parlando del suo passato, e aggiunge: “Non con Andrea, non l’ho mai tradito”.