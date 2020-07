Michele Morrone candidato a diventare il nuovo sex symbol italiano? Il film di Netflix 365 giorni lo consacra al successo

Michele Morrone vanta una bellissima carriera televisiva e cinematografica. Lo abbiamo fisto debuttare nella fiction di Canale 5 Come un Delfino 2 insieme a Raoul Bova, per poi arrivare alla RAI con Che Dio Ci Aiuti 3 e Provaci Ancora Prof 6. Ma il suo successo arriva con il film 365 giorni, qui Morrone, che interpreta uno spietato boss mafioso, si è dimostrato essere una vera e propria rivelazione.

Il film che consacra l’attore al successo uscì nelle sale già a febbraio 2020, tuttavia, a causa del Coronavirus, tutte le proiezioni sono state interrotte. Ma per la gioia del pubblico (soprattutto femminile) 365 giorni è ora disponibile su Netflix.

365 giorni è già un successo su Netflix

Il film 365 giorni è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Blanka Lipi?ska e diretto da Barbara Bia?ow?s e Tomasz Mandes. Su Netflix da giugno, è già un cult dalla Germania all’Arabia Saudita, dalla Nuova Zelanda all’India. In Italia fa furore ed è stato accolto come il nuovo Cinquanta sfumature. Michele Morrone interpreta uno spietato (ma affascinate) boss che chiude una ragazza polacca in un hotel extralusso e per 365 giorni fa di tutto perché si innamori di lui. Film “non per educande” (come commenta il magazine Gente su Instagram), ma che potrebbe essere il trampolino di lancio per la carriera del protagonista.

“La nuova stella del cinema”?

Michele Morrone non è mai sfuggito all’occhio femminile. Ma con la sua interpretazione del boss di 365 giorni (già online su Netflix) , si è candidato per diventare il nuovo sex symbol italiano, “il nuovo Mr. Grey é lui”, commenta sempre Gente. In effetti il film ha riscosso un notevole successo proprio grazie al suo protagonista, che, tra l’altro, è stato lanciato in tv da Milly Carlucci. Egli ha infatti partecipato a Ballando Con Le Stelle nel 2016 in coppia con Ekaterina Vaganova, classificandosi secondo.