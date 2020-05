Dopo la sospensione de “La Corrida”, Carlo Conti torna in Tv

Quando inizia Con il cuore – Nel nome di Francesco? Vediamo la data di inizio del concerto. Con il cuore di Francesco, è un concerto a scopo benefico che si svolge ad Assisi. Dopo la decisione della sospensione del programma televisivo “La Corrida” dell’ammiraglia Rai, lo show nato con il grande Corrado Mantoni (è stato un conduttore e autore televisivo) che vanta ben 22 edizioni, il mattatore della rete nazionale, torna prima in replica, e poi in diretta da Assisi.

Con il cuore di Francesco, Carlo Conti torna in tv

Quando inizia Con il cuore – Nel nome di Francesco? La Rai decide che per il primo maggio è necessaria una delle sue carte vincenti, ed è per questo che sospende “La Vita in Diretta” e manda in onda una replica di “Tale e Quale Show”.

La data di inizio del concerto di giugno

Il conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo dunque il 9 giugno in prima serata su Rai1 torna con il programma Con il Cuore – Nel nome di Francesco. Il “Cuore di Francesco”, è un concerto a scopo benefico che si svolge ogni anno ad Assisi dal 2003 e si tiene nella Piazza vicino alla Basilica.