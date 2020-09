Gianni Sperti, rivelazione su Tina Cipollari è una provocazione

Gianni Sperti, opinionista insieme a Tina Cipollari del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, stamattina ha rilasciato una dichiarazione

Gossip. Questa mattina Sperti si è alzato con la voglia di giocare un po’ con i suoi followers e per questo motivo ha deciso di fare un gioco su Instagram invitando tutti i suoi seguaci a porgli delle domande anche personali purchè si esuli dalle anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne.

Gianni Sperti, Tina Cipollari: “Lei è innamorata di me da sempre…”

(Foto Il Tempo) Gianni Sperti, rivelazione e provocazione su Tina Cipollari

Gossip. Una delle domande poste all’opinionista riguardava proprio la sua compagna di viaggio nel dating, Tina Cipollari. Un fan ha infatti domandato a Sperti se e quanto volesse bene alla esplosiva Cipollari. Speri ha ironicamente risposto: “Le voglio bene pochissimo… Lei è innamorata di me da sempre…“.

Una provocazione bella e buona quella di Sperti per la Cipollari staremo a vedere come e se la celebre opinionista risponderà.

Sperti: “Il matrimonio per me avviene dentro il cuore”

Gossip. Il gioco intrapreso da Sperti non si è di certo fermato alla domanda su Tina Cipollari, i suoi followers sono entrati poi nella sfera personale e sentimentale dell’opinionista chiedendogli se si risposerebbe e se al momento è innamorato.

In risposta, Sperti, ha dichiarato: “Il matrimonio per me avviene dentro il cuore… Ti senti sposato a prescindere dal contratto o dal rito religioso… Se trovassi la persona giusta però mi sposerei dentro il mio cuore…“. Sull’essere innamorato o meno alla domanda: “Partecipi a un programma in cui si cerca l’amore… E tu sei innamorato? ha ammesso: “E’ la famosa storia del calzolaio che va sempre in giro con le scarpe rotte…“.

Gianni Sperti lascia intendere di non essere impegnato sentimentalmente al momento, potrebbe essere un messaggio per Tina Cipollari?