Gianni Sperti

FASE 2 – UOMINI E DONNE Oggi siamo tornati in onda con @uominiedonne in studio e sono contento perché è stato come l'assaggio di un futuro ritorno alla nostra normalità. Sempre oggi si sono allentate le misure di sicurezza e milioni di persone possono uscire e andare a trovare i "congiunti". Io ho deciso di restare ancora a casa perché vorrei sentirmi più sicuro prima di uscire liberamente. Lo farò esclusivamente per andare a registrare Uomini e Donne. Ho visto un video di imbecilli, egoisti e irrispettosi che ballavano per strada. Vergognatevi!!! Io farei tornare alla fase 1 le regioni più a rischio con un numero ancora alto di contagi e laddove i cittadini non sono in grado di autogestirsi. Responsabilità. Se non strettamente necessario vi chiedo di restare a casa ed aspettare che il contagio si riduca a zero! #giannisperti #iocontinuoarestareacasa #responsabilità