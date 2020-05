Totti e Ilary Blasi finalmente liberi vanno in giro per Roma e visitano Fontana di Trevi

Il capitano Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo essersi assentati per mesi dalle scene pubbliche, tornano a farsi vedere insieme. Finalmente lo storico capitano gaillorosso Totti è uscito con la moglie Ilary muniti di mascherine si sono goduti un giro nella loro amata Roma. Purtroppo però, pare che nessuno dei suoi fan di sia accorto della loro presenza in giro per Roma, probabilmente perché le mascherine li hanno resi irriconoscibili. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono goduti una passeggiata fra le bellezze della Capitale.

Pare che Totti e Ilary, complici le mascherine, si siano potuti godere un’indisturbata passeggiata al centro di Roma, senza essere né disturbati né paparazzati. Ciò che è più divertente è che a paparazzarsi sono stati loro stessi!

Totti e Ilary Blasi turisti per un giorno a Fontana di Trevi e al Pantheon

Totti e Ilary Blasi turisti per un giorno a Roma visitano Fontana di Trevi

L’unico dispiacere dei fan è che non abbiano potuto incontrarli, ma lo hanno saputo solo dopo su Instagram. Infatti, sul suo profilo, Totti ha postato una galleria di immagini con la descrizione “Detto Fatto”. Le foto, probabilmente scattate dai figli, ritraggono Francesco e Ilary abbracciati davanti la romantica Fontana di Trevi e davanti al Pantheon.

La simpatia della coppia è indescrivibile anche in tristi momenti come questo. Infatti, i commenti dei fan non si fanno attendere: “solo così potevate farvi un giro per Roma” commenta un fan. E ancora: “penso che sia la prima volta che tu possa andare in giro mezzo tranquillo”.

Li rivedremo in TV?

Dopo questa uscita pubblica, è probabile che si riapra una questione in sospeso circa il progetto della sitcom con protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi in stile Sandra e Raimondo. Infatti, prima del lockdown, tutti ricordano le parole di Cecchi Paone riguardanti l’idea che vorrebbe essere concretizzata. Con la ripartenza di molti programmi TV, si può quindi pensare ad un esordio di Totti e Ilary come coppia televisiva? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.