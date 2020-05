Ilary Balsi e Francesco Totti sitcom insieme?

Totti e Ilary sitcom Francesco Totti, che da poco si è ritirato dalle scene del calcio, pare che voglia seguire le orme della moglie Ilary Blasi. Infatti, l’ex calciatore ha avuto successo come protagonista di spot pubblicitari ma, ancora di più durante una puntata di “Celebrity Haunted“, reality show prodotto da Amazon Prime.

La notizia che ha fatto più scalpore, pare sia stata quella riguardante una lettera che una telespettatrice avrebbe inviato al giornalista Alessandro Cecchi Paone, il quale aveva annunciato la produzione di una sitcom in stile “Casa Vianello”, con protagonisti proprio Francesco Totti e Ilary Blasi. La telespettatrice, a nome del pubblico, chiedeva con rammarico come mai nessuno abbia ancora visto concretizzarsi questo progetto.

Francesco Totti “corteggiato” dagli autori TV

FrancescoTotti e Ilary Blasi

Alessandro Cecchi Paone, nel rispondere ai telespettatori, ha rivelato il suo interesse nei confronti del personaggio televisivo che può ruotare intorno a Francesco Totti. L’ex calciatore, infatti, è noto per la sua presenza scenica e la sua simpatia, da notare, a tal proposito, sono le sue barzellette ancora clikkatissime su Youtube.

Tutti requisiti utili a considerarlo un buon candidato per calcare le scene televisive. Cecchi Paone descrive così l’ex calciatore: “bisogna cucirgli qualcosa su misura, ma che sia veramente nuovo, come l’accoppiata con sua moglie Ilary Blasi, su cui tutti sono pronti a scommettere…”. Con questa affermazione Cecchi Paone fa intendere che Francesco Totti sia già stato notato da numerosi autori TV.

Totti e Ilary nuova coppia televisiva?

Alessandro Cecchi Paone, con la sua ultima affermazione, fa trapelare chiaramente le intenzioni di molti produttori TV, i quali sarebbero realmente interessati a lanciare nelle scene Francesco Totti e Ilary Blasi come una nuova coppia televisiva, con una sitcom. I due erano stati notati positivamente solo in alcuni spot pubblicitari, ma, a detta del giornalista: “Devo dire che mi sono sembrati perfetti per un progetto più ampio e ambizioso in televisione”.

Quale sarà il destino di Francesco Totti e Ilary Blasi? Le scene televisive apriranno davvero le porte all’ex calciatore, reinventandolo showman? E se sì, quando? Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.