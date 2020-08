Francesco Arca posta uno scatto criptico su Instagram e manda letteralmente in delirio i follower di IG

Francesco Arca, attore, ex modello e personaggio televisivo è sempre molto presente sui social oltre che amato e seguito e di certo non solo per la sua bellezza ma anche per il suo talento e bravura.

Sentimentalmente legato ad Irene Capuano con la quale ha avuto due figli: Maria Sole e Brando Maria, Arca in passato ha avuto delle relazioni importanti anche con Laura Chiatti e Anna Safronic oltre che con Luisa Corna.

Francesco Arca a Ibiza nuovo progetto e relax a Castiglione della Pescaia

Come già affermato Arca non è nuovo nel condividere la sua vita privata con i suoi fan e followers attraverso i social ed in quest'estate 2020 unica nel suo genere non si è certo tirato indietro.

Ciò che però ha scatenato il popolo del web però non è stato conoscere e scoprire le vacanze scelte dall'attore ma un post pubblicato dallo stesso dove Francesco Arca è concentratissimo nella lettura di "un nuovo progetto " a Ibiza.

I più curiosi ovviamente si sono subito scatenati nei commenti chiedendo se il progetto in cantiere riguardasse la Spagna o l'Italia: "Ci puoi dire altro? Sarà in Spagnolo?". L'attore senese, naturalizzato romano, oltre a ringraziare non ha però voluto svelare altro… anche qui solo il tempo sarà rivelatore…

Nel frattempo Arca continua a trascorre le vacanze a Castiglione della Pescaia nel grossetano in attesa di tornare nella capitale con la sua famiglia.