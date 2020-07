Ennio Morricone è morto. Muore il grande maestro e compositore premio Oscar

La sua morte colpisce e addolora tutti i suoi colleghi ed il mondo dello spettacolo e della musica.

Muore Ennio Morricone a Roma i funerali in forma privata

Notizie ultima ora: Si è spento all’età di 91 anni a Roma a seguito di una caduta nella quale si è rotto un femore, Ennio Morricone. L’annuncio della sua morte è giunta direttamente dai legali del suo ufficio stampa attraverso un comunicato nel quale oltre al triste annuncio della scomparsa del compositore annunciano anche che i funerali si terranno in forma privata.

Il legale di famiglia ha poi voluto sottolineare che Ennio Morricone ha mantenuta la lucidità sino all’ultimo respiro.