Eleonora Daniele, conduttrice Rai, posta uno scatto con la figlia Carlotta, il popolo del web va in delirio.

Nell’attesa di tornare al comando di “Storie Italiane” a metà settembre, la conduttrice Eleonora Daniele, si sta godendo il meritato riposo e la maternità. Diventata mamma lo scorso 25 maggio la conduttrice al momento è dedita alla sua piccola principessa, Carlotta. Sempre molto presente sui social, come molti personaggi Vip, la Daniele pochi giorni fa ha pubblicato il primo scatto con la sua bambina. Questo ha fatto letteralmente impazzire il web tanto da catturare l’attenzione della rubrica di DiPiùTv “La Tv vista da internet“ di Giancarlo De Andreis.

Giancarlo De Andreis su Eleonora:” Tanti click per la neomamma”

De Andreis sorpreso dai tanti click sul post della Daniele ha dichiarato:”Le prime immagini della conduttrice Eleonora Daniele con la figlia Carlotta, nata lo scorso 25 maggio, hanno avuto un autentico boom di click“. Ha poi aggiunto che un numero così elevato di like non si vedeva in notizie simili dall’annuncio di Emma Marrone per l’avvenuta guarigione dalla brutta malattia con cui ha dovuto lottare. Di solito, secondo De Andreis, in questo particolare periodo dell’anno, “L’Estate”, il pubblico si concentra di più su notizie inerenti all’amore, ai tradimenti insomma d un gossip diverso. Quindi complimenti alla Daniele ed alla sua Carlotta (che diventerà figlioccia di Mara Venier) che hanno saputo rubare il cuore dei fan e del popolo web.