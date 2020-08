Federico Rossi e Paola Di Benedetto in vacanza prima della convivenza

Federico Rossi e Paola Di Benedetto si godono la vacanza in Sardegna prima di iniziare un nuovo importante capitolo della loro storia d’amore

Una delle storie d’amore più messe alla prova è stata sicuramente quella tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto, dopo le crisi, il Grande Fratello Vip e il lockdown, ora si godono la loro vacanza prima di andare a convivere. I due sono stati paparazzati dal magazine Chi in Sardegna, più precisamente, nella bellissima Costa Smeralda. Grande protagonista: il loro amore indissolubile.

Federico e Paola più innamorati di prima

Le foto di Chi parlano chiaro. Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono più innamorati che mai, complice la location da sogno, stanno vivendo una vacanza all’insegna del romanticismo. Tra baci, abbracci e cene al tramonto, si può dire che sono decisamente pronti per compiere il passo che avevano programmato: andare a vivere insieme. E pensare che questa coppia ne ha superate tante. Essi infatti stanno insieme da due anni, uno dei quali è stato segnato da una triste crisi. Superata questa, arriva la lontananza causata dal Grande Fratello Vip, da cui però la Di Benedetto è uscita vincitrice. Poi il lockdown (durante il quale si sono accese non poche critiche su di loro). Ma le hanno superate tutte.

Federico e Paola in vacanza prima della convivenza

I progetti per il futuro tra lavoro e vita privata

Per Federico Rossi e Paola Di Benedetto sta iniziando davvero una nuova vita. Come casa del loro amore hanno scelto la Città di Milano. Ma la convivenza non è il loro unico progetto. Federico, dopo aver sciolto il duo Benji e Fede, non ha intenzione di stare con le ni in mano. Paola invece sarà impegnata il prossimo autunno con una nuova avventura televisiva su Italia 1.