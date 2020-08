Antonio Mirante ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus e non è l’unico. La Roma teme altri contagi

Laura tra i giocatori della AS Roma. Dopo i due giocatori della Primavera, anche Antonio Mirante è risultato positivo al Coronavirus. L’estremo difensore giallorosso è il terzo contagiato dopo i due suddetti giocatori che hanno contratto il virus a Trigoria. La paura non è poca, in quanto la Roma tornerà proprio in quello stadio il 27 agosto, inoltre si attendono ancora i risultati di altri tamponi.

L’annuncio di Mirante

È stato Antonio Mirante stesso ad annunciare di essere risultato positivo al Coronavirus, tramite una Instagram Story. Ciò sta a significare che fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il portiere, proprio nel dare l’annuncio, ha infatti aggiornato i suoi tifosi anche sul suo stato di salute. “come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo purtroppo al test del Covid-19″, esordisce Mirante. “Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse. Volevo dirvi che sono in isolamento e spero di guarire presto e di iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando. Un abbraccio”.

Antonio Mirante positivo al Coronavirus: l’annuncio su Instagram

La Roma si prepara per Trigoria, ma si temono i contagi

Come detto prima, i giallorossi devono presentarsi a Trigoria il 27 agosto, dove avranno luogo ulteriori tamponi. A tal proposito non mancano le ansie, in quanto, dopo i due Primavera ed il portiere, si temono ulteriori risultati positivi al Coronavirus. La paura è dettata dal fatto che molti componenti della squadra hanno trascorso le vacanze all’estero. Anche Pedro (approdato alla Roma lo stesso giorno dell’affare Friedkin), dovrà ripetere il test per il Covid-19, in quanto ha incontrato Mirante, con cui ha l’agente in comune.