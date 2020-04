Gli eliminati del Grande Fratello Vip nella semifinale 1 marzo 2020: gli eliminati, le nomination e finalisti della 18a puntata

Il Grande Fratello Vip 2020 è alle battute finali. Nella semifinale andata in onda ieri sera su Canale 5 abbiamo assistito a tre eliminazioni. Chi sono i finalisti? Grande Fratello Vip eliminati, finalisti e nomination della semifinale di ieri 1 marzo. Ripercorriamo brevemente i momenti salienti della diciottesima puntata del GF VIP 4. La settimana nella Casa non è stata molto divertente, la tensione s’è fatta sentire davvero tutta. Liti e insulti come mai prima d’oggi s’era visto al Grande Fratello. Ma andiamo al dunque vediamo i nominati della settimana.

Nel frattempo vi anticipo che tutto il malumore è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 2020. Ma vediamo i concorrenti che accederanno alla finale del Grande Fratello Vip dell’8 marzo 2020.

Grande Fratello Vip nomination, gli eliminati e i finalisti

I tre eliminati e la finalista

Grande Fratello vip, nomination: saranno eletti il prossimo finalista (il terzo) e il secondo eliminato della serata. Gli uomini hanno salvato Paola. I primi due finalisti Sossio Aruta e Aristide Malnari devono fare nominare un’altra donna da mandare al tele-voto con Paola Di Benedetto. Una sarà eliminata, mentre l’altra resterà nella Casa e diventerà finalista.

Sossio nomina Licia Nunez. Aristide nomina Antonella. Licia, Paola e Antonella vanno al tele-voto. L’eliminata è Licia. Antonella si salva con il 33% dei voti. Continua il supplizio dei nominati: Teresanna, Paolo, Andrea, vanno in nomination con il tele-voto flash che porterà alla formazione dei finalisti. Il più votato sarà il quarto finalista, il meno votato dovrà abbandonare la Casa. Paolo va in finale.

Teresanna esce dalla Casa. Al tele-voto settimanale vanno: Antonella, Denver e Patrick vanno al tele-voto settimanale che decreterà gli ultimi due finalisti del Grande Fratello.

Concorrenti eliminati della semifinale del Grande Fratello

Eliminati Grande Fratello – Il primo eliminato e dovrà abbandonare subito il GFVIP è Antonio Zequila che, al tele-voto ha registrato solo 8% dei voti. L’attrice Licia Nunez è la seconda eliminata della serata e ha totalizzato il 22%. Tanto di cappello per come è uscita dalla casa. Teresanna Pugliese è la terza eliminata di questa sera.

I Finalisti del Grande Fratello

Finalisti Grande Fratello Vip 2020: Sossio Aruta (promo finalsta), Aristide Malnati (secondo finalista), Paola Di Benedetto (terza finalista) va in finale con il 45% dei votanti. Paolo Ciavarro è il quarto finalista. È tutto pronto per la finalissima del Grande Fratello 2020 che andrà in onda mercoledì 8 dicembre, giorno in cui si decreterà il vincitore della edizione 4 del GF VIP.