Fabio Colloricchio mostra il risultato del test per il Covid-19: lui e la sua fidanzata Violetta positivi al test

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan avevano recentemente mostrato la loro paura di essere entrati a contatto con il Coronavirus. Essi avevano raccontato le proprie esperienze e le proprie paure durante una puntata di Live – Non è la D’urso. Ma le dichiarazioni della coppia hanno sollevato tantissime polemiche e sono state accolte da numerosi attacchi.

Pertanto, Fabio Colloricchio e Violeta hanno deciso di togliere ogni dubbio e sottoporsi al test degli anticorpi, per sapere se in passato sono stati colpiti dal virus. Il risultato è stato postato da Fabio su Instagram.

La foto dei test: “lo abbiamo superato! Abbiamo gli anticorpi”

Fabio Colloricchio è conosciuto per aver partecipato a Uomini e Donne, prima come corteggiatore, poi come tronista, fidanzato con l’Influencer Violeta Mangrinan. La coppia avrebbe dovuto presenziare a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Ma, per paura di essere stati colpiti dal Covid-19, Fabio e Violeta hanno rinunciato per non mettere a rischio nessuno.

Purtroppo, poco dopo, hanno scoperto di aver avuto il Coronavirus, dopo aver effettuato il test che rivela gli anticorpi. Fabio, mostrando i due test su Instagram fa una rivelazione: “Abbiamo fatto il test e dal risultato si vede che lo abbiamo superato, abbiamo gli anticorpi, e non contagiamo. Questo non vuol dire che non useremo le mascherine o non useremo le precauzioni, ma lo faremo come tutti”.

Il consiglio di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan è fare il test

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan ne hanno approfittato anche per consigliare a tutti si provare il test se si hanno dubbi e di usare in ogni caso le dovute misure precauzionali. Solo così gli italiani potranno uscire insieme da questa emergenza.