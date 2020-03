Gossip Uomini e Donne: Fabio Colloricchio e Violeta ultime notizie, l’ex tronista tradisce ma la nuova fidanzata

La notizia di gossip arriva dalla versione spagnola di Uomini e Donne. Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan ai ferri corti? La nuova fidanzata dell’ex tronista ha confessato di essere stata tradita l’estate scorsa. La coppia si è conosciuta durante l’esperienza a L’isola dei famosi spagnola. Dopo una prima conoscenza i due finirono sulla bocca di tutti per aver consumato una notte di passione davanti alle telecamere. Terminato il reality, Fabio e Violeta hanno deciso di andare a vivere insieme e lui ha lasciato l’Italia per volare a Madrid e iniziare la sua nuova avventura con lei.

Fabio e Violetta gossip Uomini e donne ultime notizie

Ultime notizie Fabio Colloricchio – Gossip Uomini e Donne, la nuova fidanzata Violeta in lacrime a Mujeres y Hombres

Fabio Colloricchio e Violeta sono fidanzati da diversi mesi. Il loro rapporto sembrava andare a gonfie vele. La coppia non ha mai smesso di condividere sui social momenti di romanticismo nella loro vita quotidiana. Nelle ultime ore, però, un video pubblicato sui social anticipa la confessione della Mangrinyan sul suo rapporto con Colloricchio. “Questa estate è uscito un paio di volte con una ragazza e ho deciso di perdonarlo”, ha rivelato in lacrime la giovane spagnola tra lo stupore generale. Il video su Instagram è solo un’introduzione a ciò che Violeta racconterà durante la puntata di Mujeres y Hombres, ma queste parole sono bastate a scatenare il gossip.

Fabio aveva già tradito più volte l’ex fidanzata Nicole Mazzocato. “Ci sono stati tradimenti sui quali poi ci siamo confrontati entrambi. Ci siamo perdonati, ma credo che questo abbia creato una crepa che non si poteva riparare” – aveva dichiarato l’argentino durante l’intervista a Rivelo, riferendosi alla sua passata relazione con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A distanza di tempo, Colloricchio durante la relazione con la nuova fidanzata Violeta ha tradito un’altra volta.

Gossip Uomini e Donne ultime notizie: Colloricchio pentito del tradimento fa una dichiarazione d’amore a Violeta

Al momento sembra che la Mangrinyan l’abbia davvero perdonato e Fabio sembra pentito delle sue azioni. “Potrebbe essere una foto semplice, ma per me significa molto! So che siamo tutti in quarantena e spaventati da questo virus! Ma oggi baby voglio dirti che sei la cosa più importante della mia vita! Siamo già una famiglia… In questo periodo insieme viviamo molte cose, negative e positive come tutti: ogni lacrima era come una spina nel cuore e ogni sorriso un’estasi per la mia anima” scrive su Instagram Colloricchio.

“Mi hai insegnato molte cose e ogni giorno imparo qualcosa da te. Meriti il meglio in questo mondo e prometto che farò tutto il possibile per dartelo! Abbiamo una vita intera davanti a noi se Dio vuole. Ma quello di cui sono sicuro è che finché sarò vivo, sarò tuo! Ti amo piccola…” scrive su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae accanto alla fidanzata. “Sempre insieme” commenta Violeta. La coppia non scoppia.