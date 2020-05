La cantante Emma Marrone innamorata i commenti e i cuoricini fioccano

La famosissima cantante Emma Marrone, diventata famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha spiazzato tutti i fan con un post Instagram dove dichiarerebbe di essersi innamorata. I commenti e i cuoricini fioccano sotto il post Instagram di Emma Marrone, ma tutti si chiedono di chi si tratta. Sarebbe arrivata la persona giusta anche per Emma? O si tratta dell’ennesimo fuoco di paglia?

La cantante, dopo essere stata costretta ad annullare il concerto che avrebbe in cui avrebbe festeggiato i suoi 10 anni dalla vittoria di Amici, spiazza tutti i fan su Instagram.

Emma Marrone: “Credo di essermi innamorata per la prima volta davvero”

La cantante, dopo essere stata costretta ad annullare il concerto che avrebbe in cui avrebbe festeggiato i suoi 10 anni dalla vittoria di Amici, spiazza tutti i fan su Instagram. La foto è stata scattata in una tipica viuzza romana, ecco la descrizione: “credo di essermi innamorata per la prima volta davvero“.

Tuttavia, per la delusione di molti e la felicità di altri, ciò che Emma Marrone ha immortalato e postato, altro non è che una bellissima Ferrari 308 GTSi 2.9 Rossa del 1984. I commenti e i cuoricini non mancano ugualmente, infatti, il post ha divertito tutti i suoi fan, i quali a loro volta si chiedono quali siano i progetti futuri di Emma quando finirà il lockdown.

Emma dopo la quarantena…

Com’è già noto, Emma Marrone è rimasta bloccata a Roma durante la quarantena. Sicuramente il suo primo progetto alla fine del lockdown sarà quello di incontrare la sua famiglia in Salento. Ma nel frattempo, la cantante non è rimasta con le mani in mano. Infatti, la sua è stata la voce narrante del teaser della serie Netflix basata sul romanzo “La vita bugiarda degli adulti” di Elena Ferrante.

I fan non vedono l’ora di rivedere Emma sul palco. Anche stavolta non è arrivata la persona giusta per Emma Marrone, ma la sua carriera sembra essere sempre il momento giusto, magari un giorno la vedremo al volante bellissima Ferrari 308 GTSi 2.9 Rossa del 1984.