Gossip – I post Instagram di Beatrice Valli dopo il parto trasmettono tutta l’emozione che si può provare quando la creatura che si porta in grembo per nove mesi arriva tra le braccia della madre. I fan sono stati vicini alla nota influencer durante tutto il periodo della gravidanza e della nascita di Azzurra. Tutti si sono commossi quando la neomamma ha mostrato per la prima volta la bimba, ma ancora di più quando Beatrice la mostra nuovamente qualche giorno dopo.

Anche il famosissimo cake designer Renato Ardovino fa gli auguri alla Valli scrivendo: “Auguri tesoro. Un abbraccio forte appena si potrà faremo una bella torta per festeggiare“.

Gossip – Beatrice Valli condivide la sua felicità con i fan così: “Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così? Anche perché già dopo qualche mese ci si dimentica di quanto fossero piccoli!“.

Ma, ciò che commuove e sbalordisce di più i follower è la prima parte del post: “Sono pronta per il 4°”. Per la bella influencer la voglia di diventare di nuovo mamma è infinita e i commenti non fanno altro che appoggiarla con tantissimo affetto. Tutti si chiedono se dovranno aspettarsi presto un altro dolce annuncio.