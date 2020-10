La nuova opinionista del Grande Fratello Vip confessa: Qui posso“osservare, spiare” ma…

Antonella Elia confessa su Tv Sorrisi e Canzoni quanto le piacerebbe partecipare come concorrente nella casadel GF Vip. Sicuramente anche il ruolo nuovo di opinionista le piace anche se, potesse scegliere, rientrerebbe subito dentro la Casa di Cinecittà…Antonella Elia come Pupo?L’opinionista nel Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è un ruolo sicuramente protetto. Qui Antonella Elia può “osservare, spiare da fuori e stare su un palcoscenico televisivo importante. Cosa desiderare di più? Io poi sono l’unica che da concorrente è passata dall’altra parte. E lo vivo come un record ‘olimpico’ personale”.

Antonella Elia parlando di Adriana Volpe dice:”mi rifiuto di avere amiche fasulle“

Antonella Elia confessa il suo amore per il ruolo di opinionista ma…

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la nuova opinionista del GF ammette: “con Pupo andiamo d’accordo e quindi ci punzecchiamo”. Ma non si ferma qui la sua confessione. A Tv Sorrisi e Canzoni descrive la fiducia di Alfonso Signorini verso di lei“commovente. E quando siamo in diretta mi guarda in modo amorevole, complice” “ho un po’ di nostalgia, vorrei rientrare nella Casa…”..

Avrà anche nostalgia di Adriana Volpe?Dalle sue parole pare proprio di no: “Una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie. Non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera… e non ha tempo”.-afferma Antonella Elia– “L’amicizia è una cosa seria, mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparlano di te”.Antonella conferma la sua spontaneità anche nel ruolo di opinionista, ancora una volta si ritrova ad essere delusa.