Elga Enardu news, sorella gemella dell’ex GFVIP Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, si racconta durante una diretta Instagram con il cane Quinto

L’ex Uomini e Donne Elga Enardu si racconta su Instagram. Fidanzata con Diego Danni (9 anni meno di lei), la coppia non ha ancora figli, ma con loro vivono ben 5 cani. “L’ho chiamato così perché è il quinto arrivato” spiega ai fan che le chiedono com’è nata la scelta del nome del quinto cane. Quinto è un American Staffordshire Terrier. Elga lo definisce “un cucciolo peloso, impossibile non amarlo“. E spiega: “I nostri cani non amano stare in giardino, vogliono stare con noi. Faccio le pulizie tutti i giorni con l’aspirapolvere e se poi c’è qualche pelo, pazienza”.

Elga Enardu news: “Bevo tantissima acqua naturale e amo le tisane”

Elga spiega ai fan che le chiedono come fa a tenersi così in forma che segue una corretta alimentazione sempre, ma soprattutto in questo lockdown. “Io non seguo una vera e propria dieta, ma solo un’alimentazione sana, mi limito nelle quantità soprattutto in quarantena e quando vado a far la spesa evito di acquistare le schifezze, concentrandomi sui prodotti sani così non posso cadere in tentazione.”

La Enardu a chi le chiede il suo peso risponde: “50 chili, così mi vedo bene” e rivela il segreto del suo fisico perfetto: “Bevo tantissima acqua naturale e amo le tisane, la mia pizza preferita? Bianca con i carciofi”.

Elga Enardu news da Instagram foto con Quinto

Elga parla di Giulia De Lellis e Andrea Damante su Instagram

Non poteva di certo mancare però la ciliegina sulla torta. Elga si cimenta in un elogio della coppia più chiacchierata, almeno in questo periodo Giulia De Lellis e Andrea Damante e dice: “Gli auguro tutto il bene del mondo, sono giovanissimi e hanno delle vite complesse, l’amore non ha regole, non ha leggi, ma solo bisogno di rispetto”.