La pop star Madonna ha contratto il Coronavirus, isolamento in Portogallo

A dare la notizia è stata proprio Madonna attraverso un video pubblicato su Instagram dove ha dichiarato di aver contratto il Coronavirus Covid-19 e di non vedere l’ora di poter uscire di casa. In lockdown in Portogallo con i figli, la pop star non ha fatto sapere, né quando, né dove, possa esser stata contagiata. Ancora non è stato reso noto se l’artista abbia contratto la malattia durante l’isolamento o durante il tour conclusosi il 16 marzo, insieme al corpo di ballo.

Nel video, dopo aver fatto una premessa sulla quarantena ed aver dimostrato solidarietà per l’isolamento sociale, la star annuncia: “Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus”.

Madonna Louise Veronica Ciccone, malattia asintomatica al coronavirus?

Madonna

Ancora non è certo se Madonna abbia contratto il virus in tour o in quarantena e se la sua malattia sia asintomatica. Certo è che dal test le è constatata la presenza degli anticorpi Covid-19. “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”.